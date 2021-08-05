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Народный артист Михаил Пореченков высказался насчёт выступления Ольги Бузовой на сцене МХАТа в начале лета.

Пореченков, как отмечается, наибольшую известность получил после участия в съёмках детективного сериала «Агент национальной безопасности». Бузова участвовала в постановке спектакля «Чудесный грузин», но подверглась многочисленной критике как со стороны пользователей Сети, так и со стороны своих коллег.

Комментируя её появление на сцене, Пореченков заявил, что она сыграла важную роль в жизни театра. Так, он указал на то, что именно благодаря Бузовой впервые за долгое время зрительный зал был полностью заполнен. Артист не стал делать каких-либо заявления касательно актёрского таланта Бузова.

Пореченков также указал, что руководство театра может делать всё, что захочет. Кроме того, он считает, что это не МХАТ, а Московский театр имени Горького, и после разделения труппы к МХАТу он отношения не имеет.

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