читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Афганские силовики просто физически не могли одержать победу над талибами (представители движения «Талибан» – запрещенной в РФ террористической организации), так как они превосходят правительственные силы как по численности, так и по вооружению. О «тотальном превосходстве» террористов агентству “РИА Новости” рассказал офицер полиции Афганистана Хадед Хассанзаде.

Он сообщил, что его уезд Инджил в провинции Герат был захвачен 12 августа. Тогда 70 полицейским и представителям армии пришлось противостоять шестистам боевикам, вооруженным американскими винтовками М-16 и М-4, а также снайперское оружие, оснащенное оптикой ночного видения.

В результате столкновения 20 силовиков погибли. Хассанзаде понял, что победить в столь неравном бою не удастся, забрал свою семью и убежал в столицу Афганистана.

Напомним, что Кабул был захвачен талибами без боя 15 августа. Президент Ашраф Гани сбежал сперва в Таджикистан, а затем и в Катар. Он заявил, что поступил так во избежание кровопролития.

Вам может понравиться

В Крыму назвали заявление Зеленского о жителях полуострова “дешевой клоунадой”

Представитель крымского парламента Юрий Гемпель назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о «радости крымчан от возвращения на Украину» «дешевой клоунадой». Он заявил, что даже если гипотетически представить возможность такого возвращения,

Авторы Defence24 заявили, что из Калининграда можно атаковать почти любой объект в Польше

Авторы портала Defence24 дали оценку боевым возможностям Калининградской области. В городе Черняховск расположена 152-я гвардейская бригада, которая имеет 12 установок «Искандер». С их помощью можно поразить почти любой объект в
  • Анна
  • 20.08.2021
  • читать 1 минуту

В Госдуме прокомментировали мечту Зеленского о “шампанском в Крыму”

Чтобы выпить шампанского в Крыму, украинскому президенту Владимиру Зеленскому достаточно пройти все необходимые пограничные процедуры и въехать на полуостров как частное лицо. По-другому уже не получится, так как полуостров навсегда
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 августа – переменная облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 20 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Королев: погода, 20 августа – пасмурно, до 30 °C | Подольск: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Армавир: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 29 °C |