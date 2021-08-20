Афганские силовики просто физически не могли одержать победу над талибами (представители движения «Талибан» – запрещенной в РФ террористической организации), так как они превосходят правительственные силы как по численности, так и по вооружению. О «тотальном превосходстве» террористов агентству “РИА Новости” рассказал офицер полиции Афганистана Хадед Хассанзаде.

Он сообщил, что его уезд Инджил в провинции Герат был захвачен 12 августа. Тогда 70 полицейским и представителям армии пришлось противостоять шестистам боевикам, вооруженным американскими винтовками М-16 и М-4, а также снайперское оружие, оснащенное оптикой ночного видения.

В результате столкновения 20 силовиков погибли. Хассанзаде понял, что победить в столь неравном бою не удастся, забрал свою семью и убежал в столицу Афганистана.

Напомним, что Кабул был захвачен талибами без боя 15 августа. Президент Ашраф Гани сбежал сперва в Таджикистан, а затем и в Катар. Он заявил, что поступил так во избежание кровопролития.