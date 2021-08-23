Эксперты информационного издания AeroTime Hub считают, что Соединенные Штаты могут помешать массовому производству истребителя Су-75, разрабатываемого в РФ, продав свои F-35 Объединенным Арабским Эмиратам.

Согласно их словам, новый российский боевой самолет все еще остается загадкой для потенциальных покупателей, однако РФ собирается сделать все возможное, чтобы CheckMate смог завоевать успех на мировом рынке оружия. Именно по этой причине в рекламном ролике были показаны представители Аргентины, Индии, ОАЭ и Вьетнама. Если данные страны заинтересуются Су-75, то американский F-35 окажется под угрозой.

В настоящее время Израиль, являющийся основным покупателем истребителей США в ближневосточном регионе, выступает против продажи F-35 другим государствам Персидского залива. Однако Вашингтон в итоге может проигнорировать опасения Иерусалима и все равно продать свои самолеты Абу-Даби. В этом случае России не удастся разрекламировать Checkmate и получить инвестиции, необходимые на его массовый выпуск.