На встрече с представителями радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), организованной в Москве, РФ договорилась, что все операции боевики будут производить исключительно на территории Афганистана. Авторы хорватского издания Advance пишут, что мотивы этих переговоров вполне понятны, так как России важно обеспечить безопасность в странах Средней Азии, являющихся для нее своеобразным поясом безопасности.

Эксперты отмечают, что это был не первый контакт России с талибами. Она еще с 2014 года настаивала на создании площадки переговоров, на которой афганский вопрос обсуждался бы всеми желающими странами. Но США лишь предавали эти попытки осуждению, хотя сами находились в талибами в тесном контакте.

Уход войск Соединенных Штатов, пишет Advance, можно назвать российским достижением. РФ добилась того, что управление Афганистаном теперь может осуществляться теми силами, которые не выплеснутся за его пределы и не начнут покорять Среднюю Азию, стремясь выйти к российским рубежам.

Несмотря на результаты переговоров с талибами, РФ продолжает создавать «замок» для Афганистана на его границах. Она проводит совместные учения с Таджикистаном и Узбекистаном, усиливает свое военное присутствие в регионе, так как даже если боевики не начнут экспансию, необходимости в борьбе с терроризмом и поставками наркотиков с территории страны избежать точно не удастся.