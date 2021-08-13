Китай активно готовится к вторжению на Тайвань, которое произойдет на протяжении ближайших шести лет, уверен американский адмирал Фил Дэвидсон. Он также заявляет, что цель КНР – сперва изгнать Соединенные Штаты из региона, а затем предпринять попытку полностью изменить существующий мировой порядок.

Военные эксперты обращают внимание, что США периодически делают подобные заявления, пытаясь превратить Китай в главного «азиатского злодея». Цель таких высказываний лежит на поверхности – американские ВМС оправдывают высокие затраты на строительство кораблей Constellation, подводных лодок класса «Вирджиния», а также разнообразных подводных и надводных беспилотников.

Мало того, под видом «борьбы с Китаем» Пентагон добивается выделения новых огромных сумм из бюджета.

Китай считает Тайвань частью собственных территорий и не признает его независимость. Одновременно с этим Пекин неоднократно заявлял, что не намерен решать эту проблему силовым путем.