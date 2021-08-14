Руководитель стратегического командования США Чарльз Ричард заявил, что Россия является мировым лидером в сфере разработки гиперзвукового оружия. Он отметил, что для Соединенных Штатов в этом факте ничего хорошего нет, так как ракеты «Циркон», «Кинжал» и прочие являются серьезной угрозой для Вашингтона.

По словам Ричарда, технологии, по которым Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, не дает американским наземным и расположенным в космическом пространстве датчикам увидеть эти ракеты, своевременно отреагировать на их запуск.

Адмирал отметил, что Россия вложила крупные средства в создание гиперзвуковых ракет и продолжает делать это в настоящее время. Помимо этого оружия, она создает также планирующие «глайдеры» – сверхсекретные беспилотные аппараты, которые также способны развивать гиперзвуковую скорость.

Ранее об уникальном российском оружии высказывался глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби. Он отмечал, что способность гиперзвуковых ракет нести ядерные боеголовки представляет собой мощный дестабилизирующий фактор. США, по его словам, разрабатывает исключительно неядерные разновидности такого оружия.