Совместные учения ВС Китая и России показывают, что отношения между двумя странами становятся все глубже, считают авторы норвежского издания ABC Nyheter. Они отмечают, что уровень взаимодействия был настолько высоким, что российские и китайские военные управлялись единым командованием и использовали технику друг друга, хотя раньше такое мог себе позволить только НАТО.

Эксперты заявляют, что мнения об этих учениях сильно разделились. Многие аналитики называют их «показухой» и попыткой продемонстрировать силу Западу. К примеру, Питер Лейтон из Гриффитского университета придерживается именно такой точки зрения. Он заявляет, что РФ и КНР организовали «концерт для высокопоставленных зрителей», так как отсутствие хоть какого-то элемента неожиданности не позволяет назвать данные мероприятия боевыми учениями.

Кто-то вообще уверен, что России не стоило принимать участие в маневрах, так как они совершенно не в ее интересах. У каждой из сторон имеются свои собственные мотивы, поэтому подобный союз не имеет будущего.