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В Соединенных Штатах проходят испытания ракеты AARGM-ER, которая разрабатывалась специально для уничтожения систем ПВО потенциального противника. Автор издания 19FortyFive Калеб Ларсон рассказал, как именно будет применяться этот «интеллектуальный боеприпас».

Противорадиолокационная ракета, по замыслу конструкторов, должна обнаруживать излучения РЛС и ориентироваться на радиоволны. Для этой цели ее оснастили пассивной и активной системами радиолокационного самонаведения, а также автопилотом и оборудованием для инерционной и спутниковой навигации.

Ларсон, публикацию которого перевел портал “ПолитРоссия”, поясняет, что AARGM-ER представляет собой ракету воздушного базирования. Она будет устанавливаться на истребители F-35, а также проходить испытания на самолетах EA-18G и F/A-18E/F. Предполагается, что в дальнейшем ее используют на палубных версиях F-35, что позволит получить мощный козырь в борьбе с современными китайскими и российскими комплексами ПВО.

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