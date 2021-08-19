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Приобретение американским Минобороны 140 истребителей F-15EX Eagle II – это нерациональное использование выделенных из бюджета средств, пишет издание 19FortyFive. Автор публикации напоминает, что несмотря на все усовершенствования, этот самолет все же был и остается морально устаревшим.

Лучшие годы F-15EX прошли еще во времена холодной войны. Самолет разработали и запустили в массовое производство 45 лет назад, поэтому сегодня он совершенно не актуален. Российские системы С-400 без особого труда найдут его и собьют, не подпуская к своим объектам. О новейшем С-500 «Прометей» и говорить нечего – он уничтожит древний истребитель в считанные секунды.

Эксперт отмечает, что новая кабина, современная авионика и более мощный и чувствительный радар – это хорошо, но отсутствие стелс-технологий обрекает истребитель на поражение в воздушном бою с любым противником, обладающим эффективными средствами ПВО.

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