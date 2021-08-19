читать 3 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уход президента Джо Байдена из Афганистана – это катастрофическая моральная и стратегическая ошибка, которая определит его наследие. Это также усложнит его сосредоточение на соперничестве великих держав (с Китаем и Россией). Такое мнение высказывает на сайте 19FortyFive, рупоре американских «ультраконсерваторов», политолог Анна Борщевская – старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики. Представляем перевод основных положений ее статьи.

«Нельзя винить Россию в том, что она немного самоуверенна по поводу того, что происходит в Кабуле», – сказал Федор Лукьянов, советник Путина по внешней политике и редактор влиятельного журнала «Россия в глобальной политике».

Действительно, реакция российских государственных СМИ демонстрирует явное ликование. «Америка больше не имеет значения», – заявил один российский политолог в 60-минутном российском телешоу, добавив, что России следует продолжать «тихо душить Соединенные Штаты».

Безусловно, вывод американских войск представляет собой проблемы для России. Но это создает и новые возможности для Путина. Он не только борется с терроризмом, но и стремится ослабить возглавляемую США либеральную архитектуру безопасности после Второй мировой войны в пользу своего видения многополярного мира.

У путинской России много проблем, но он хорошо помнит: Советский Союз вышел из Афганистана, потерпев поражение в 1989 году, а вскоре после этого рухнул и проиграл холодную войну. Путин, для которого эти годы были определяющими, всегда хотел расплаты. Хотя распад СССР был трагедией для Путина, поскольку он означал потерю власти и статуса, он также извлек ряд важных уроков.

В отличие от своих советских предшественников, Путин для достижения своих целей сосредоточился на прагматизме, а не на идеологии. Да, Путин с самого начала поддерживал возглавляемое США вторжение в Афганистан, но в конечном итоге его поддержка была условной. Так, в 2009 году Москва оказала давление на Кыргызстан, чтобы тот закрыл авиабазу «Манас», которую страна сдавала в аренду Соединенным Штатам. Американское присутствие в Средней Азии беспокоило Москву не меньше, чем угроза со стороны талибов; Путин не хотел, чтобы американские базы действовали в этом регионе, исторически уязвимом «мягком подбрюшье» России. На протяжении многих лет Москва работала над наращиванием влияния в Афганистане не только из соображений безопасности, но и с целью ослабить Запад и НАТО.

Нынешнее отношение Москвы к Афганистану остается сложным, но в конечном итоге подчеркивает антиамериканские приоритеты. В прошлом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал талибов «здравомыслящими» людьми, которые заявили, что не планируют создавать проблемы в Средней Азии и будут «бескомпромиссно» бороться с ИГИЛ (организацией, запрещенной в России как террористическая).

Действительно ли российские официальные лица верят, что Талибан превратится в ответственного участника региональной политики – это отдельный вопрос. В конечном счете позиция Москвы – откровенно циничная. Помимо наслаждения поражением Америки, Путин сосредоточится на том, чтобы все происходящее не затрагивало интересы Кремля, чтобы по-прежнему «хорошо выглядеть». Спецпредставитель России в Афганистане Замир Кабулов заявил в прошлом месяце, что благодаря многолетнему диалогу России с талибами Москва теперь может «разговаривать с любыми силами в Афганистане», в отличие от «неудачников с Запада». Таким образом, Кремль, вероятно, снова сделает акцент на дипломатии и проецировании военной мощи в регионе.

Хотя многие аналитики ожидали, что Россия застрянет в трясине в Сирии, когда она осуществила военное вмешательство в сентябре 2015 года, Путин стремился сохранить эту операцию ограниченной – видимо, чтобы избежать афганского опыта Советского Союза. Конечно, Афганистан – это не Сирия, но Москва теперь находится в лучшем положении, чтобы сыграть здесь роль миротворца. Поскольку отчаявшиеся афганцы цепляются за борт американских самолетов, покидающих Кабул, в то время как Байден заявил американской общественности, что он не сожалеет о своем решении о выводе войск, влияние Москвы (как и Пекина) может просто расти по-умолчанию.

Вам может понравиться

В США испытали БТР Stryker с лазерным оружием на 50 киловатт

На территории американской военной базы «Форт Силл» были проведены полевые испытания бронетранспортера Stryker, оборудованного тестовым образцом лазерного оружия мощностью 50 киловатт. Отмечается, что разработка нового боевого лазера началась около двух

Эксперт назвал причины быстрого падения Кабула

Гулам Мохаммад Джалал, глава российского Центра афганских диаспор, рассказал, почему бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) смогли так быстро взять под контроль Кабул. Согласно его словам, США и НАТО

Politico: Афганистан может стать региональным рынком сбыта оружия из США

В информагентстве Politico отметили, что Афганистан с большой вероятностью станет региональным рынком для продажи оружия, произведенного в Соединенных Штатах. Авторы материала отмечают, что американские военные оставили в этой ближневосточной стране
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 августа – переменная облачность, до 20 °C | город Мытищи: погода, 20 августа – пасмурно, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 августа – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Королев: погода, 20 августа – пасмурно, до 30 °C | Подольск: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 25 °C | Армавир: погода, 20 августа – небольшая облачность, до 29 °C |