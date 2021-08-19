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Американские «морские котики» активно готовятся к войне с Россией и Китаем, пишет издание 19FortyFive. Авторы публикации рассказывают об учениях, в которых регулярно принимают участие представители военно-морского спецназа ВС Соединенных Штатов.

В основном «морских котиков» задействуют в ходе учений авианосных ударных групп, которые в случае начала боевых действий против РФ или КНР выйдут в море и займут свои позиции на расстоянии удара по побережью.

Авторы статьи, которую в переводе на русский язык представил портал «ПолитРоссия», пишут, что как в РФ, так и в Китае на побережье располагаются крупные города. Именно они станут целью для спецназовцев. Они будут организовывать разведку, проводить диверсионные операции, готовить почву для захвата объектов военной инфраструктуры. Главной задачей «морских котиков» будет создание хаоса на прибрежной территории противника, который в будущем станет основой для политического давления на него.

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