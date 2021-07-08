Дмитрий Гордон, журналист из Украины, в рамках недавнего телеэфира подверг жесткой критике украинские поезда, которые находятся в ужасном состоянии.

Согласно его словам, Украина считает себя «цивилизованной страной Европы», но при этом большинство ее пассажирских составов не имеют кондиционеров, из-за чего людям приходится ездить в вагонах, нагревающихся до 40 градусов и выше. Он добавил, что госкомпания должна давать прибыль, но «Укрзализныце» приносит лишь одни убытки из-за «ворья».

Обозреватель отметил, что недавно был проведен аудит перевозчика, который показал, что его скоро ждет дефолт. Количество перевозок, как пассажирских, так и грузовых, резко уменьшилось, а многие пути невозможно использовать. Необходимо также полностью менять поезда, причем это касается даже «элитных» составов вроде «Интерсити».