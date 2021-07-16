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Киевский журналист Дмитрий Гордон рассказал, что отправил российскому телеведущему Владимиру Соловьеву конфеты «Гордон в шоколаде». Также он признался в любви своему вечному оппоненту.

По словам украинского журналиста, Соловьев своими постоянными выпадами лишь делает ему рекламу и прославляет его в медиапространстве обоих государств.

«Это мой апологет, главный фанат. И конечно, мне для него не жалко ни шоколада, ни мороженого, ни зефира. Мне вообще для него ничего не жалко», — заявил Дмитрий Гордон.

Соловьев отреагировал на сообщения о подарках довольно грубо. Он назвал украинского журналиста бездарным нацистским пропагандистом и «человеком-уткой». Последний красочный эпитет Гордон получил за то, что обещал в каждый свой презент класть яйца.

Также Соловьев пообещал, что конфеты от Гордона сразу передарит радиоточке НСН.

Заочный конфликт журналистов длится уже несколько лет. Так, в прошлом году Гордон посвятил Соловьеву матерную и весьма оскорбительную песню, на что российский ведущий назвал коллегу «нацистской мразью».

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