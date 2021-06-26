Эксперты рассказали о видах мошенничества, связанных с банковскими картами.

Так, специалисты предупреждают, что при совершении операций картой, следует закрывать клавиатуру, чтобы никто не мог подсмотреть пин-код. Если клавиатура или картоприемник имеют какие-то непонятные устройства, а также если банкомат долгое время пребывает в режиме ожидания или перезагружается, им лучше не пользоваться.

Кроме того, эксперты предупредили, что мошенники могут воспользоваться переносными считывателями или терминалами. С их помощью они могут списать средства у владельца карты, просто поднеся устройство к сумке или карману человека. Как отмечается, это возможно из-за того, что для бесконтактной оплаты менее одной тысячи рублей не нужно вводить пин-код.

Существует схема обмана, при которой владельцу карты сообщают, что его карта заблокирована. После этого его просят позвонить на определённый номер, но когда звонок проходит, оказывается, что произошёл сбой. Затем у владельца карты просят её номер и пин-код для перерегистрации, и если он их сообщает, то мошенники списывают деньги.

Недавно мы сообщали, что телефонные мошенники в последнее время стали вдвое чаще притворяться сотрудниками правоохранительных органов. Ранее они чаще представлялись сотрудниками службы безопасности банка.