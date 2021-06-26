читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты рассказали о видах мошенничества, связанных с банковскими картами.

Так, специалисты предупреждают, что при совершении операций картой, следует закрывать клавиатуру, чтобы никто не мог подсмотреть пин-код. Если клавиатура или картоприемник имеют какие-то непонятные устройства, а также если банкомат долгое время пребывает в режиме ожидания или перезагружается, им лучше не пользоваться.

Кроме того, эксперты предупредили, что мошенники могут воспользоваться переносными считывателями или терминалами. С их помощью они могут списать средства у владельца карты, просто поднеся устройство к сумке или карману человека. Как отмечается, это возможно из-за того, что для бесконтактной оплаты менее одной тысячи рублей не нужно вводить пин-код.

Существует схема обмана, при которой владельцу карты сообщают, что его карта заблокирована. После этого его просят позвонить на определённый номер, но когда звонок проходит, оказывается, что произошёл сбой. Затем у владельца карты просят её номер и пин-код для перерегистрации, и если он их сообщает, то мошенники списывают деньги.

Недавно мы сообщали, что телефонные мошенники в последнее время стали вдвое чаще притворяться сотрудниками правоохранительных органов. Ранее они чаще представлялись сотрудниками службы безопасности банка.

Вам может понравиться

Наводнение в Крыму нанесло ущерб в размере 201 миллиона рублей

Крымские власти решили скорректировать величину ущерба, который был нанесен инфраструктуре полуострова недавним наводнением. Она увеличилась до 201 миллиона рублей. Согласно словам Юрия Гоцанюка, руководителя кабмина Крыма, специалисты провели новые расчеты,

 «Продумано до мелочей»: зрители «Кино.театр.ру» обсудили достоинства фильма «Турист»

Уже больше месяца боевик «Турист» привлекает внимание пользователей онлайн-площадок. Зрители «Кино-театр.ру» рассказывают о своих впечатлениях от просмотра боевика: «Тяжелый фильм, откровенно тяжелый и повествует об ультрановейшей истории. В картине рассказали

Российские бренды истребителей готовы к жесткой конкуренции на международном рынке

Объединенная авиастроительная компания России (ОАК) все еще находит способы противостоять конкурирующим китайским производителям боевых самолетов и поддерживать свою клиентскую базу, несмотря на медленные темпы внутренних структурных реформ и финансовые санкции
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 июня – небольшой дождь, до 21 °C | город Мытищи: погода, 26 июня – переменная облачность, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 июня – облачно с прояснениями, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 июня – пасмурно, до 11 °C | Королев: погода, 26 июня – ясно, до 36 °C | Подольск: погода, 26 июня – переменная облачность, до 29 °C | Армавир: погода, 26 июня – пасмурно, до 26 °C |