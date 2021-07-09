Российские военные выполнили на территории Крыма маневры с использованием ЗРПК «Панцирь-С1» на фоне учений Североатлантического альянса и Украины в черноморской акватории.

Отмечается, что боевые расчеты зенитных установок провели плановую тренировку, в рамках которой вероятные вражеские силы атаковали позиции ЗРК «С-400», применив ударные беспилотники. Зенитчикам необходимо было сбить все воздушные цели, чтобы не допустить уничтожения дальнобойных систем ПВО.

Указывается, что российским военнослужащим удалось определить местоположение БПЛА и нейтрализовать их на максимально возможной дистанции от С-400. Пуски ракет были выполнены электронным способом, то есть реальные стрельбы не проводились. В командовании заявляют, что учения прошли успешно.