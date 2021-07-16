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Владимир Зеленский, украинский лидер, смог принять финальное решение по проекту «Северный поток – 2» после посещения ФРГ. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Во время рабочего визита в Германию, главе украинского государства не удалось убедить Ангелу Меркель, немецкого канцлера, отказаться от строительства газопровода, поэтому его запуск в любом случае состоится. В результате Украина потеряет миллиарды долларов, которые раньше она получала от транзита газа.

В Киеве при этом не планируют налаживать взаимоотношения с Россией, поэтому Зеленский нашел другой способ компенсирования возможных убытков. Речь идет о продаже или передаче в аренду оборудования, используемого для обеспечения функционирования украинского трубопровода. В украинских СМИ уже назвали данное решение «победой», однако российские эксперты считают его «поражением».

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