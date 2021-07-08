читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После появления у границ Крымского полуострова беспилотников Bayraktar TB2, принадлежащих Украине, Россия предприняла эффективные ответные меры. Она отправила в Крым ударно-разведывательные дроны «Орион», в задачу которых вошло уничтожение украинских БПЛА.

Российские тяжелые дроны разрабатывались специально для поражения воздушных, надводных и наземных целей. По своим техническим характеристикам они существенно превосходят турецкие «Байрактары», поэтому смогут эффективно расправляться с ними при появлении у крымских границ.

Отмечается, что БПЛА Bayraktar вполне могут сбивать и зенитно-ракетные комплексы, и ЗРПК, расположенные в Крыму. Однако небольшая эскадрилья «Орионов» заставит Киев отказаться от провокаций и несколько умерить разведывательную активность. Одно из преимуществ российских дронов заключается в способности атаковать цели с большого расстояния, что полностью исключает ответные удары противника.

Вам может понравиться

Виктор Литовкин: Россия изгнала корабли НАТО из Черного моря не только бомбами

Вторгнувшийся в российские территориальные воды британский эсминец «Дефендер» и пытавшийся повторить его подвиг голландский фрегат Evertsen, очень быстро покинули сперва окрестности Крымского полуострова, а затем и акваторию Черного моря. Эксперт

Хатылев: Украинская ракета может уничтожить Крымский мост. Но только в теории

Украинский ракетный комплекс «Нептун» действительно может уничтожить Крымский мост, уверен военный эксперт Сергей Хатылев. Он поясняет, что для этого нужно всего ничего – полностью отключить российское оружие, отвечающее за оборону

Правительству РФ предложили создать компанию-оператора для управления перевозками школьников

Председатель Общественного объединения пассажиров Илья Зотов в своем письме главе правительства РФ Михаилу Мишустину внес предложение снять с директоров школ ответственность за перевозки учеников и передать ее специально созданному транспортному
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 июля – небольшая облачность, до 29 °C | город Мытищи: погода, 8 июля – небольшая облачность, до 29 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 июля – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 июля – облачно с прояснениями, до 18 °C | Королев: погода, 8 июля – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 8 июля – ясно, до 28 °C | Армавир: погода, 8 июля – облачно с прояснениями, до 28 °C |