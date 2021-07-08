После появления у границ Крымского полуострова беспилотников Bayraktar TB2, принадлежащих Украине, Россия предприняла эффективные ответные меры. Она отправила в Крым ударно-разведывательные дроны «Орион», в задачу которых вошло уничтожение украинских БПЛА.

Российские тяжелые дроны разрабатывались специально для поражения воздушных, надводных и наземных целей. По своим техническим характеристикам они существенно превосходят турецкие «Байрактары», поэтому смогут эффективно расправляться с ними при появлении у крымских границ.

Отмечается, что БПЛА Bayraktar вполне могут сбивать и зенитно-ракетные комплексы, и ЗРПК, расположенные в Крыму. Однако небольшая эскадрилья «Орионов» заставит Киев отказаться от провокаций и несколько умерить разведывательную активность. Одно из преимуществ российских дронов заключается в способности атаковать цели с большого расстояния, что полностью исключает ответные удары противника.