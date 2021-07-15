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Израильский зенитно-ракетный комплекс нанес ракетный удар по истребителю F-15I, сообщает Телеграм-канал «Военный обозреватель». Авторы поясняют, что инцидент произошел в ходе отражения «Железным куполом» атак со стороны сектора Газа.

Попадание в истребитель было чистой воды случайностью. Самолет залетел в зону поражения одной из ракетных батарей и попал под удар разлетающейся шрапнели. Последствия могли быть и более серьезными, однако истребитель спас оператор «Железного купола». Увидев, что самолет может попасть под удар, он отправил команду на самоуничтожение боеприпаса.

Истребитель все же смог благополучно приземлиться на аэродроме постоянной дислокации, после чего было произведено устранение повреждений.

Израильскому беспилотному аппарату Skylark повезло гораздо меньше. «Железный купол» принял его за ракету противника и уничтожил.

В настоящий момент Минобороны проводит расследование по инциденту с истребителем. Эксперты хотят выяснить причину атаки, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Все дело в том, что в ходе конфликта над Израилем продолжали летать гражданские самолеты из-за уверенности в способности «Железного купола» отличать вражеские цели от пассажирских и грузовых воздушных машин.

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