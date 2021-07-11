В своем интервью изданию BILD am Sonntag глава Бундестага Вольфганг Шойбле заявил, что телеканал RT (Russia Today) манипулирует гражданами ФРГ с российскими корнями, чтобы оказать влияние на выборы в немецкий парламент. Он пояснил, что по результатам исследований, эта аудитория сейчас все больше смотрит в сторону партии «Альтернатива для Германии», хотя раньше намеревалась отдавать больше голосов консерваторам.

Заявление Шойбле в воскресенье прокомментировала представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

«Автогол года. Если политики хотят оградить граждан от СМИ по причине нежелательности изменения настроения, а не на основе закона, это акт цензуры и признание в симпатиях к пропаганде», – написала она в своем Телеграм-канале.

Также, по мнению Захаровой, выходцы из России в Германии знают русский язык и смотрят те телеканалы, которые нравятся лично им, а не диктуются политической конъюнктурой. И спрашивать на это разрешение у Бундестага они точно не будут.

Напомним, что выборы запланированы на осень 2021 года. Партия, которая одержит победу, сможет сформировать правительство, а также сделать лидера партийного списка канцлером ФРГ.