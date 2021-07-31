Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась насчёт недавней реакции западных СМИ на спортсменов от России, участвующих в Олимпиаде в Токио.

По словам Захаровой, у западных журналистов «настоящее беснование» и их «трясёт». Захарова отмечает, что недовольство у Запада вызывают не только медали, которые были завоеваны россиянами, но даже форма, поддержка со стороны народа, и невозмутимая реакция. Недавно негодование у них стала вызывать российская символика на майках корреспондентов.

Захарова высказала предположение, что на Западе в скором времени начнут завидовать из-за того, что на форме и флаге российских олимпийцев имеются олимпийские кольца.

Как отмечается, в общекомандном списке Россия находится на четвёртом месте – у неё 11 золотых медалей, 15 серебряных и 11 бронзовых.

Недавно специалисты Atlantic Council заявили, что Россия может напасть на Украину во время того, как весь мир наблюдает за Олимпиадой в Токио. Они напомнили, что это весной Россия перебросила 100 000 военнослужащих к границам с Украиной.