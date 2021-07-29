Специалисты аналитической организации Atlantic Council отметили, что РФ может напасть на Украину в рамках идущих сейчас в Японии Олимпийских игр.

Согласно их словам, этой весной Россия перебросила к украинским границам более 100 000 военнослужащих, показав тем самым Западу, что она способна очень быстро мобилизовать свои военные силы. Они добавили, что пока весь мир наблюдает за состязаниями спортсменов в Токио, Москва может попытаться вторгнуться на территорию своего соседа.

В Киеве и на Западе при этом нередко можно услышать заявления о том, что РФ строит «агрессивные планы» по отношению к Украине. В Кремле же опровергают все эти высказывания, называя их безосновательными. Российские эксперты, наоборот, считают, что это украинские вооруженные силы могут в любой момент напасть на самопровозглашенные республики Донбасса.