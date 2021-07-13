Из материалов по убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, складывается картина, ужасная как для США, так и для всего коллективного Запада, заявила в эфире программы «Соловьев LIVE» официальный представитель МИД Мария Захарова. Она назвала это преступление беспрецедентным, а также отмечает, что Россия очень внимательно отслеживает дальнейшее развитие ситуации.

По словам Захаровой, делегация из Соединенных Штатов уже разбирается в том, что произошло. Она была направлена на Гаити, так как подозрение в организации убийства пало на одну из американских ЧВК. Кроме того, среди подозреваемых местная полиция задержала информаторов DEA и ФБР, однако Вашингтон уже успел от них откреститься.

Захарова иронично заметила, что в отношении США уже пора вводить санкции, а также выражать глубокую обеспокоенность. Также она назвала убийство президента Гаити примером того, что коллективный Запад втихаря творит страшные вещи, но зато позволяет себе обвинять Россию в том, что она никогда не делала.