Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь прокомментировала решение ЕСПЧ, которое было принято после рассмотрения исков трех гомосексуальных пар из России. Она отметила, что Европейский суд по правам человека не сможет заставить РФ признавать однополые браки. Также представитель внешнеполитического ведомства указала на некоторые нестыковки в Европейской конвенции по правам человека.

По ее словам, понятие брак трактуется этим документом как союз «между одним неженатым мужчиной и одной незамужней женщиной в соответствии с принципом моногамности, соблюдаемым странами-членами».

Захарова заметила, что как только Европа сталкивается со случаями многоженства, брак у нее превращается в союз между мужчиной и женщиной. А во всех остальных случаях она об этом почему-то забывает.

Представитель МИД напомнила недавний эпизод с беженцем из Сирии, который пытался въехать в Швецию со всеми своими женами. Однако супругам пришлось остаться на границе. С мужчиной пропустили только детей.