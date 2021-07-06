Российские власти сообщили Японии о проведении ракетных стрельб в районе «банки Ямато», которая представляет собой богатую рыбой акваторию Японского моря. Издание «Санкэй симбун» пишет, что учения РФ пройдут как совсем рядом, так и непосредственно в исключительной экономической зоне Страны восходящего солнца.

Журналисты отмечают, что действия Россия не выходят за рамки международного права. Оно дает возможность проводить военные учения в исключительных экономических зонах других государств. Но с оговоркой о необходимости предпринимать всевозможные меры безопасности.

Японские читатели возмущенно отреагировали на новость о стрельбах российских кораблей.

«Если русские проводят ракетные учения в акватории банки Ямато-тай, то есть в нашей ИЭЗ, то почему бы военно-морским силам самообороны не провести учения со стрельбами в акватории Владивостока или поблизости от Хабаровска? Так сказать, в качестве «ответной любезности»? Путин, наверное, аж заплачет от радости! Поступим по японскому закону!», – написал pokochama.

Комментатор kus добавил, что РФ вместе с Ираном, обеими Кореями и Китаем представляют собой ось зла. С ними нужно нещадно бороться, однако у США сил на всех не хватает, а Япония и другие союзники слишком слабы, чтобы оказывать помощь.

«Мы уже фактически согласились с военными учениями России на северных островах. Но они идут дальше. Теперь они провоцируют нас в нашей эксклюзивной экономической зоне. Этого терпеть нельзя! Нужно заявлять самые резкие протесты. Нужно выдвинуть наши военно-морские силы самообороны и не подпускать русских к нашей ИЭЗ. Если мы даже нанесем по России упреждающий удар, ни для кого это не станет удивительным. Подавляющее большинство западных стран рассматривают Россию как врага!» – добавил fal.

Кроме того, японцы недовольно заявили, что Россия погубит японские биоресурсы, а также будет отрабатывать удары по крупным городам страны.