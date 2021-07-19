Япония разрабатывает новейший патрульный корабль, который будет наделен уникальными функциями для морских сражений будущего, сообщает издание Janes. Восхищение авторов японской разработкой попытался передать портал Discover 24.

Агентство по закупкам, логистике и технологиям Минобороны Японии рассказало о своих требованиях к новому судну. Оно в первую очередь должно иметь модульную конструкцию, чтобы обеспечивать возможность быстро устанавливать новейшее вооружение и другие системы без необходимости модернизировать весь корабль целиком.

Большое внимание уделяется также системам автоматизации процессов управления кораблем. Подчеркивается, что это даст возможность сократить количество членов экипажа, так как судно с большинством функций будет справляться своими силами. На корабле, согласно требованиям ALTA, должно быть автономное навигационное оборудование, технические средства для рекогносцировки на местности, для наблюдения за окружающей обстановкой и выполнения разведывательных операций.

Кроме того, важными требованиями является снижение расхода топлива и простота в техническом обслуживании кораблей.

В настоящий момент новое патрульное судно не существует даже на уровне концепции. Именно над ней работают компании Mitsui E&S Shipbuilding Co и Mitsubishi Heavy Industries. Последняя уже готова создать корабль, развивающий скорость до 25 узлов с водоизмещением не более полутора тысяч тонн, который удовлетворит все запросы ALTA.