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Сухопутные силы Японии совсем скоро получат на вооружение новый многоцелевой вертолет Subaru UH-2. В связи с этим Агентство по технологиям, логистике и закупкам (ALTA) представило широкой публике подробную информацию об этих винтокрылых машинах. Подробности рассказывает издание Janes в переводе портала Discover24.

Новый вертолет может одинаково успешно использоваться как для перевозки военных или гражданских грузов, так и для высадки десанта. Также он подойдет для проведения спасательных операций и вывоза людей из зоны бедствия.

Винтокрылая машина способна брать на борт вес до 5,5 тонн. По этому показателю она превосходит свою предшественницу UH-1J.

Ротор, который изначально разрабатывался для коммерческого вертолета Subaru Bell 412EPX, конструкторы оснастили турбодвигателем Pratt & Whitney PT6T-9 Twin-Pac. Кроме того, к особенностям относится кабина, практически полностью выполненная из стекла.

К особенностям авторы отнесли возможность оснащения UH-2 видеокамерой, которая способна передавать изображение в режиме онлайн. Кроме того, грузовой военный вертолет получит современные системы предупреждения, а также ракеты, которые позволят ему защититься от потенциального противника в случае нападения.

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