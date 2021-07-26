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Китайский портал QQ-Tencent отмечает, что современную военную мощь Японии нельзя недооценивать. На недавних совместных учениях с США японцы продемонстрировали выдающиеся возможности в ведении кибервойны. Публикуем перевод статьи QQ-Tencent.

После поражения во Второй мировой войне Япония была разоружена, и ей не разрешалось наращивать свою армию и разрабатывать тяжелое вооружение в соответствии с ограничениями, заложенными в конституции страны. Однако при многолетней поддержке Соединенных Штатов нынешнюю мощь Японии нельзя недооценивать: она стала «острым ножом» американской военной стратегии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Недавно Япония полностью сорвала «маску» во время совместных учений с американскими военными, обнажив свою истинную силу: одна из ее технологий по мощности не уступает ядерному оружию.

Сообщается, что США и Япония ежегодно проводят совместные крупномасштабные военные учения. У Японии при этом две задачи. Она намеревается убрать «ненужные» запреты в своем законодательстве, для чего стремится получить право на более объемный оборонный бюджет. Кроме того, Япония пытается использовать альянс с Соединенными Штатами для усиления своего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Хотя масштаб нынешних учений составил всего несколько сотен человек, основное внимание в ходе учений уделялось не только связи, огневой мощи и различным гарантиям поддержки во время операций, но и кибервойне. Показатели Японии в последнем аспекте стали выдающимися, японцы не только успешно продемонстрировали наступательные возможности кибервойны, но и показали хорошие результаты в киберзащите. Этого достаточно, чтобы доказать, что страна накопила много сил в данной сфере.

Насколько мощна угроза кибервойны? Аналитики заявляют: с развитием науки и технологий человечество вступило в информационную эпоху. Электронные продукты, такие как мобильные телефоны и компьютеры, не только изменили образ жизни людей, но и способствовали экономическому развитию. Если компьютерные сети будут атакованы, экономика страны неизбежно сильно пострадает, и ее военная мощь, естественно, также будет ослаблена. С этой точки зрения разрушительная сила кибервойны не меньше, чем у ядерного оружия, которое может практически парализовать страну.

Учения по кибервойне, совместно проведенные Соединенными Штатами и Японией, показывают, что обе стороны будут продолжать укреплять сотрудничество в этой области и в будущем. КНР, являющаяся лидером мировой интернет-экономики, должна не только проявлять бдительность, но и повышать уровень безопасности своей собственной сети, отмечает автор китайского издания.

В конце концов, Япония по сей день старается изыскать шансы полностью ликвидировать последствия поражения во Второй мировой войне. Поэтому следует отметить, что расширение возможностей Японии в области кибервойны станет огромным вызовом для всех стран в будущем.

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