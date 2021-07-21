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Министр обороны Японии Нобуо Киши подтвердил, что союзник США разместит свои истребители Lockheed-Martin F-35B Lightning II с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) на самом южном из четырех основных островов Японии. Об этом сообщает портал Defense News. Перевод представлен изданием discover24.ru.

По словам Нобуо Киши, в Японских воздушных силах самообороны (JASDF) авиабаза в Нютабару на восточном побережье острова Кюсю «лучше всего подходит» для развертывания малозаметного истребителя пятого поколения. База в настоящее время является местом дислокации оперативной и учебной эскадрильи перехватчиков JASDF Mitsubishi F-15J/DJ Eagle и является самой южной боевой базой ВВС Японии на основных островах страны.

Министр обороны Японии также сообщил, что развертывание F-35B в Нютабару начнется в 2025 финансовом году (который в Японии длится с 1 апреля по 30 марта следующего календарного года) с шести самолетов. Еще два самолета прибудут в следующем финансовом году.

Япония планирует в целом приобрести 42 истребителя F-35B и 157 F-35 A. Версии этих самолетов различаются возможностями лишь обычного взлета и посадки либо применением варианта STOVL. JASDF уже формируют свою вторую эскадрилью F-35A в Мисаве на севере Японии, географическое расположение которой позволяет применять эти стелс-истребители пятого поколения как против России, так и против Китая.

Министерство обороны Японии уже проинформировало местных чиновников о планируемом базировании F-35B. Киши отметил, что «поддержка со стороны местного сообщества была жизненно важна для этих планов, поскольку противодействие местных жителей уже задерживало или срывало планы развертывания нескольких систем в последние годы, включая базирование конвертоплана Bell-Boeing MV-22B Osprey».

База F-35B на восточном побережье Кюсю считается идеальной для отрядов, которые могли бы присоединиться к японским вертолетам с «эсминцев» (так в Японии скромно называют свои легкие авианосцы) типа «Идзумо» (Izumo), когда они будут развертываться с баз японских морских сил самообороны в Куре и Йокосука.

Япония намерена переоборудовать «Идзумо» и родственный корабль «Кага» для работы с F-35B. Первый этап работ по переоборудованию «Идзумо» уже завершен, и в июне корабль вышел из периода готовности с недавно нанесенными линиями на летной палубе для воздушных операций полноценных истребителей с неподвижным крылом. Также отмечается, что на кабины летных экипажей нанесено термостойкое покрытие, чтобы выдерживать температуру выхлопных газов F-35B.

Следующий этап самостоятельно проводимой Японией конверсии будет включать в себя перестройку передней части кабины экипажа с трапециевидной на прямоугольную форму, а также изменения внутренних пространств корабля для обеспечения полетов F-35B. Эти изменения, вероятно, приведут к увеличению запаса авиационного топлива на борту и обеспечат бронированные магазины для хранения оружия воздушного базирования.

Доработки Izumo планируется завершить в 2024 финансовом году. Японская компания Chugoku Shimbun сообщила, что обновление поверхности и изменение формы летной палубы Kaga начнется позже, но уже в текущем финансовом году, и затем будут внесены аналогичные изменения внутренних пространств второго корабля.

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