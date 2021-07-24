Западное вооружение никак не изменит баланс сил на Донбассе и не поможет Киеву вернуть контроль над регионом, уверен политический эксперт Яков Кедми.

Сейчас Украина возлагает большие надежды на беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2», поставляемые Турцией, однако разрешить конфликт силовым путем с их помощью она не сможет.

Кедми также напомнил, что Великобритания пообещала Украине построить боевые катера, а также передать ей технологии для производства судов на украинских предприятиях. Но и они тоже не помогут, так как Черноморский регион находится под жестким контролем России. Даже силы НАТО ведут себя здесь чрезвычайно осторожно, так как любой корабль, рискнувший проявить агрессию, максимум через 15 минут будет потоплен.

По мнению аналитика, Украина не рискнет начать полномасштабное наступление на Донбасс даже при поддержке НАТО. Если же она все-таки пойдет на подобную авантюру, РФ использует изящный способ решить украинский вопрос. Для этого ей даже не придется перебрасывать войска на линию разграничения. Ракетные комплексы, имеющиеся на вооружении России, вполне смогут нанести несколько ударов прямо с территории страны и заставить Киев отступить.