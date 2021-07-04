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На японском портале Yahoo News Japan появилась публикация военного эксперта Масаси Сато о российском беспилотнике «Орион-Э». Автор заявляет, что этот дрон является одним из многих крупных достижений РФ.

Он отмечает, что появление «Ориона» на международном рынке произведет настоящий фурор. Россия применила в нем новые технологии, снабдила БПЛА искусственным интеллектом, а также обеспечила невероятно простое управление.

Преимуществом эксперт назвал и использование в производстве дрона только российских материалов. Это поможет избежать проблем, если ситуация в мире вновь изменится и Москва попадет под чьи-либо санкции.

Автор перечисляет все имеющиеся в открытом доступе характеристики «Ориона». Беспилотник способен нести полезную нагрузку в 200 килограммов, выполняя как разведывательные, так и ударные функции. Также он способен подниматься на высоту до 7,5 тысяч метров и развивать скорость до 120 километров в час. Беспрерывно находясь в воздухе 24 часа.

По словам эксперта, «Орион» является российским ответом на турецкий «Байрактар ТБ2», который Анкара поставляет на Украину, в Польшу и Литву – в страны, где, мягко говоря, Россию не очень любят. РФ разработала собственные БПЛА, чтобы составить конкуренцию Турции, а также защититься от ее «Байрактаров», способных нанести серьезный ущерб в ходе боевых действий.

В целом же оба беспилотника очень похожи. В отдельных характеристиках российский дрон выигрывает, в некоторых проигрывает. Но можно точно утверждать, что «Орион» разрушит турецкую монополию на международном рынке подобных аппаратов.

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