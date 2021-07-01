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В американском издании Washington Post появилась публикация о предполагаемом строительстве 119 шахт для запуска баллистических ракет на севере Китая. Эта информация базируется на спутниковых фотографиях.

Авторы статьи сообщают, что заснятые спутником объекты в провинции Ганьсу имеют ряд компонентов, которые «напоминают те, которые имеются на уже существующих ракетных комплексах наземного базирования». Кроме того, американцы ухитрились разглядеть на снимках даже командный пункт, который практически достроен.

По мнению экспертов, такое большое количество шахт Китай строит лишь для того, чтобы ввести наблюдателей в заблуждение. На самом деле, в них будет размещено гораздо меньше ракет. Остальные шахты станут ложными целями. Власти КНР уже проделывали такие трюки ранее, так что нельзя исключать их повторения.

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