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Независимый финансовый советник Наталья Смирнова в беседе с радио Sputnik рассказала, в какие ловушки могут попасть люди, взявшие кредит.

Так, она отметила, что даже люди, которые считают, что исправно погашают свой долг, могут попасть в такую ловушку. К примеру, если человек оплачивает кредит с банковского счёта в другом банке, то может возникнуть проблема с датой погашения кредита. Так, на банковский перевод может уйти до нескольких дней и в итоге возникнет просрочка.

Кроме того, некоторые люди неправильно понимают, как пользоваться кредитными картами или картами, на которые начисляется кешбэк – как правило, для этого нужно выполнять ряд определённых условий. Также могут возникнуть проблемы с платой за обслуживание карты или с неверным расчётом срока льготного периода без начисления процентов.

Эксперт также заявила, что некоторые люди, которые не погасили по каким-либо причинам кредит, пытаются «затаиться» от банка, надеясь остаться незамеченными. Другие же рассчитывают взять новый кредит на погашение старого, но с большой долей вероятности они получат отказ. В таких ситуациях специалист рекомендует обратиться в банк и попросить реструктурировать долг.

Недавно россиян предупредили о мошенниках, которые берут кредиты и микрозаймы при помощи портала госуслуг. Для повышения защиты своего аккаунта россиянам посоветовали подключить двухфакторную аутентификацию и поставить сложный пароль.

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