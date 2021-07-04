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В издании «Страна.ua» предположили, что высказывания Владимира Путина, лидера РФ, касательно Украины на самом деле являются предупреждением для киевских властей.

Авторы материала считают, что Кремль беспокоит укрепление связей между Киевом и НАТО. К примеру, при комментировании происшествия с эсминцем британского ВМФ возле Крыма. российский президент указал на то, что проход корабля, скорее всего, был согласован с Украиной. Путин также заявил, что при захвате или уничтожении Defender вряд ли бы началась третья мировая война. В статье отметили, что тем самым он намекнул на более серьезные последствия для возможных будущих нарушителей.

Украинские журналисты заявили, что Москва готова пойти на компромиссы в рамках переговоров с Киевом, если последний уменьшит военное присутствие рядом с российскими границами и перестанет идти по пути милитаризации своих территорий. По их мнению, Путин не готов идти на диалог с Зеленским, пока на Украине ущемляют права русскоязычного населения и ведут недружественную России политику.

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