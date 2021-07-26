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Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением внести корректировки в существующую систему школьного питания. Речь идет о замене завтраков младших школьников денежными сертификатами в случае, если ребенок отказывается питаться в столовой. Однако инициатива может привнести новые проблемы в отрасль. Так, комбинаты могут прибегать к махинациям с продукцией в буфетах. Также предложение рискует вызвать нецелевое расходование средств.

Инициативу депутата ГД прокомментировал экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его мнению, это принципиально неверный подход, поскольку сертификаты могут не дойти до детей. Заложенные в них деньги могут быть использованы недобросовестными родителями в иных целях. В частности, на покупку алкогольной продукции.

В случае принятия инициативы необходимо организовать строгий контроль за распределением и движением средств. К махинациям могут прибегнуть не только родители, но и комбинаты питания. Дети часто отказываются от еды в школе из-за ее низкого качества. Например, в Петербурге эта проблема стоит очень остро. В городе даже появилось ВК-сообщество «Школьный ревизорро», каждый месяц составляющее антирейтинг поставщиков, на которых поступают жалобы школьников и родителей.

Если ребенок отказывается есть в столовой – он будет утолять голод в буфете, где зачастую продается вредная для детей еда. Журналисты выяснили, что некоторые операторы питания реализуют в них соки и сладости вместо здоровой пищи. В частности, такие «сахарные буфеты» работают в школах, которые обслуживает комбинат «Артис-Детское питание». Подобный рацион может обернуться проблемами со здоровьем в будущем. А введение сертификатов вместо полноценных завтраков только увеличит выручку таких буфетов.

Инициатива депутата ГД Сухарева может быть обсуждена, однако есть вопросы в области ее реализации. Так, необходимо обеспечить полный контроль уполномоченных органов и руководства учреждений, чтобы деньги использовались по назначению.

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