Американская «чудо-пушка», на которую Пентагон возлагал огромные надежды, с треском провалилась. На 2022 год средств на ее разработку не выделили, а это означает, что рельсотрон займет почетное место в военно-морском музее и будет напоминать о связанных с ним неудачах.

Представители ВМС США уже прокомментировали ситуацию с «чудо-пушкой». Они заявили, что вся документация по проекту и некоторые его решения сохраняются. Вполне возможно, когда-нибудь разработка будет продолжена. Но сейчас выделение средств на рельсотрон означает их бессмысленное выбрасывание на ветер.

«Чудо-оружие» разрабатывается с 2005 года. За это время на него уже потратили 500 миллионов долларов. За эти деньги нужно было создать дальнобойное орудие, в котором вместо пороха использовались бы электромагнитные поля. В теории такой подход давал возможность разогнать металлическую болванку до скорости в 6 чисел Маха и отправить ее на расстояние около 500 км. Но это только в теории.

На деле рельсотрон не справился с этими задачами. В 2016 году он смог разогнать снаряд до 3,6 чисел Маха. Это хороший показатель, однако он не обеспечивает требуемой дальности стрельбы.

Китайское издание Sina, публикацию которого эксклюзивно перевел портал Discover24, упоминает еще один существенный недостаток «чудо-оружия». По словам экспертов, пытаясь поразить цель на расстоянии 180 километров, снаряд вполне может отклониться от нее на 100 метров или даже больше. И сделать выстрелы точнее никак не получится. Использование электромагнитных полей не дает возможности использовать в снарядах головки самонаведения и другие современные «примочки».

Но и это еще не все. Китайские эксперты сообщают, что рельсотрон планировали установить на новейшие эсминцы класса Zumwalt, однако даже не задумались над тем, какое воздействие окажет на корабль использование столь мощного оружия. Во-первых, при каждом выстреле существенно повышается температура ствола, поэтому нужно эффективное охлаждение. Во-вторых, запуск снаряда из рельсотрона будет мгновенно обнаружен и эсминец-невидимка подвергнется атаке противника.

Еще одна проблема кроется в том, что при неблагоприятных погодных условиях эффективность «чудо-пушки» снижается. Снаряды тяжело преодолевают сильный ветер. Авторы пишут, что эту и другие недоработки вполне можно было бы устранить, если бы не сложности с точностью орудия. Конструкторам нужно задуматься над ее улучшением, иначе противник будет лишь повторять, что рядом «что-то разбилось». И наносить ответные удары прямо по позициям рельсотрона.