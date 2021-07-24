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В 2060 году американские военные базы будут защищены от атак противника «силовыми полями», пишет издание The Drive со ссылкой на отчет Directed Energy Futures 2060, разработанный Исследовательской лабораторией ВВС США. Авторы отмечают, что к тому времени технологии «направленной энергии» выйдут на уровень, который сейчас описывается только в фантастических романах и блокбастерах.

«Силовые поля» смогут отбивать атаки БПЛА, истребителей и бомбардировщиков, поэтому они станут важной частью систем противовоздушной и противоракетной обороны, говорится в отчете.

Представители исследовательской лаборатории заявляют, что речь идет о мощном лазерном оружии, которое будет управляться искусственным интеллектом и создавать «разрушительные эффекты на тактически важных расстояниях», составляющих не более нескольких километров.

Авторы публикации также заявляют, что и у такой системы имеется значительный недостаток. В настоящий момент она не способна уничтожать сразу несколько целей, что в случае массированной атаки потенциального противника сделает ее бесполезной.

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