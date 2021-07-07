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Американские ВВС представили широкой публике первую фотографию стратегического бомбардировщика B-21 Raider. Напомним, что этот самолет в настоящий момент находится в разработке, а его первые летные испытания намечены на май следующего года.

Как и ожидалось, новый бомбардировщик по внешнему виду напоминает B-2 Spirit, так как выполняется по схеме «летающего крыла». Представители ВВС сообщают, что в новом самолете так же, как и в имеющемся на вооружении сегодня реактивные струи силовых установок будут экранироваться. Также на фото можно увидеть наличие в B-21 Raider всего одного бомболюка.

В тексте, сопровождающем изображение, авторы написали, что новый стратегический бомбардировщик станет эффективной частью американской ядерной триады и сможет успешно решать задачи на больших расстояниях и в условиях серьезных военных угроз.

В настоящий момент известно, что на вооружении ВВС B-21 Raider появится не раньше 2026 года.

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