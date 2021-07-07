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Украинские СМИ на фоне учений «Морской бриз-2021» регулярно пишут, что маневры эти направлены против России, а также делают многочисленные воинственные заявления. Однако на самом деле ситуация обстоит не так оптимистично для Киева.

Так, во всех СМИ упоминается о 32 боевых кораблях, принимающих участие в маневрах. Однако 24 из них – это украинские «консервные банки». Скорее всего для количества Киев собрал и выгнал в акваторию Черного моря все мало-мальски способные передвигаться корабли.

Самым же грозным на учениях является американский эсминец «Росс». Это единственный корабль, который способен создать России хоть какие-то проблемы. Впрочем, после ситуации с «Дефендером» даже он не рискует соваться на российскую территорию.

Украина удивила иностранных участников учений не только формальным увеличением количества кораблей. Также она продемонстрировала НАТО свою авиацию. И если беспилотные аппараты Bayraktar TB2 привлекли какое-то внимание, то на вертолеты и самолеты советской эпохи смотреть никто не захотел – все это представители Альянса видели еще в далекие 80-е годы прошлого столетия.

Самым же удивительным событием на авиабазе Кульбакино, что в Николаевской области, оказалась высадка десанта на полигон. Она осуществлялась с древнего самолета Ан-2 – легендарного «кукурузника», который был чрезвычайно актуальным во времена Второй мировой войны.

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