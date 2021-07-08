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В рамках учений Sea Breeze-2021 украинские ВС вместе с военнослужащими из Молдавии и Грузии, а также бойцами Корпуса морской пехоты США отработали войну с собственным населением. Сообщается, что условия этих маневров были максимально схожи с событиями 2014 года в юго-восточной части страны.

По легенде мирное население, недовольное действиями правительственных сил, начали блокировать маршруты их передвижения. В ответ многонациональная команда высадила десант в тыл противника, нанесла по нему удары средствами РЭБ, чтобы выманить из засады, а также провела комплексные мероприятия по «зачистке» взбунтовавшихся мирных жителей.

Напомним, что учения «Морской бриз» состоят из морской и наземной фаз. В них принимает участие 5 тысяч военнослужащих из 32 стран. Маневры продлятся до 10 июля.

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