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Если переговоры по возвращению Украиной контроля над Донбассом не приведут к желаемым результатам, ВСУ должны готовиться к силовому захвату восточного региона. Такое заявление сделал экс-замминистра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

Он отметил, что приоритетом для Киева все же являются политические и дипломатические методы возвращения Донбасса. Но если они не сработают, останется только силовой путь, к которому армия должна быть готова уже сейчас.

Грымчак также заявил, что судя по всему подготовка ВСУ сейчас идет полным ходом через участие в совместных маневрах с НАТО и собственные учения, проводимые в разных регионах страны.

Заявления о необходимости вернуть Донбасс звучат на Украине из-за возможности жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР участвовать в выборах в российскую Госдуму. По мнению Грымчака, это весьма серьезная угроза для Киева, так как территории республик могут оказаться фактически поглощены Россией.

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