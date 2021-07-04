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Специалист в области медицины Михаил Когтев поведал журналистам РИА «Новости», как можно побороть боли в голове без лекарственных средств.

Согласно его словам, все болевые ощущения в области головы можно поделить на два вида: первичные и вторичные. Первые возникают сами по себе, а последние являются симптомами определенной болезни. Без лекарств победить можно только первичные боли. Чаще всего они возникают при перенапряжении, стрессе и депрессии. В этом случае может помочь релаксация – йога, медитация и дыхательные упражнения.

Избавиться от мигреней без врачебной терапии не удастся. Когтев добавил, что головные боли нередко появляются при инсульте и сердечно-сосудистых болезнях. Если они сопровождаются тошнотой, то необходимо срочно обратиться за помощью в больницу.

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