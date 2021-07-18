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Потенциальный кандидат на пост канцлера Германии Армин Лашет подвергся критике за свой смех на пресс-конференции о наводнении, которое привело к гибели более 140 человек. Многие политики призвали представителя Христианско-демократического союза немедленно извиниться за свое некорректного поведение.

Напомним, что инцидент произошел в ходе брифинга президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. Глава государства как раз рассказывал о последствиях захлестнувшего страну стихийного бедствия, когда Лашет с другими политиками что-то обсуждал и смеялся.

Инцидент вызвал резонанс в Германии еще и по той причине, что Армин Лашет является главой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, которая больше всех остальных регионов пострадала от наводнения.

Позже Лашет принес свои извинения, а также попросил прощения за то впечатление, которое оставил данный эпизод.

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