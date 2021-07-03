Американские военные покинули свою главную авиабазу в Афганистане и одну из крупнейших в регионе. После двух десятилетий войны, ликвидация Баграма – поворотный момент в участии США в войне. Это означает, что основная часть американских войск покинула страну задолго до заявленного президентом Байденом вывода войск к символической дате 11 сентября.

Причем «уйти красиво» у американцев явно не получилось. Как сообщает Insider, почти сразу после того, как американские военные покинули Баграм, на авиабазу ворвались мародеры. Грабители украли с базы ноутбуки и канистры с бензином, отметил Дарваиш Рауфи, районный администратор Баграма для The New York Times.

По словам Рауфи, вывод войск США с базы был произведен фактически в одночасье и без всякого согласования с местными властями. «Но сейчас наши афганские силы безопасности контролируют территорию как внутри, так и за пределами базы», – приводит слова Рауфи Associated Press.

Корреспондент издания Stars and Stripes Дж. П. Лоуренс отмечает: обычно столь важные базы передаются между вооруженными силами, когда новые войска способны, как минимум, обезопасить периметр. То, что база была так легко разграблена после ухода США, не сулит ничего хорошего для будущего Афганистана.

Уход войск США из Баграма произошел почти через три месяца после того, как президент Джо Байден объявил о прекращении «вечной войны» в Афганистане. Байден пообещал вывести все войска к 11 сентября, хотя ожидается, что около 650 военнослужащих останутся для защиты посольства США в Кабуле.

Официальные лица США отметили, что уход с баз, таких как Баграм, оставляет у США мало возможностей для нанесения ударов по террористическим группам или запуска рейдов для захвата боевиков, если Афганистан снова станет укрытием для групп, планирующих нападение на Запад. Например, истребителям с авианосцев потребуется разрешение на полеты над Пакистаном в длительных полетах в Афганистан, у которых будет мало времени для поиска целей перед возвращением, с дополнительным риском эвакуации американского пилота, чей самолет окажется неисправен или будет сбит.

Генерал Остин Миллер, верховный командующий США в Афганистане, ранее на этой неделе дал мрачную оценку того, что может произойти в Афганистане дальше. «Гражданская война, безусловно, представляет собой путь, который можно визуализировать, если она будет продолжаться по траектории, по которой она идет прямо сейчас, что должно вызывать беспокойство у всего мира», – сказал Миллер журналистам.