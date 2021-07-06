Украина наконец сумела создать работающее вооружение, хотя за основу она взяла древнюю советскую ракету X-35. Однако это еще не повод угрожать России, так как у нее значительно чаще получается создавать современное действующее оружие, способное противостоять любым попыткам агрессии.

Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о ракетном комплексе «Нептун», который уже передан на вооружение ВСУ. Напомним, что по словам украинского лидера, ракета обеспечит Киеву возможность «успешно противостоять РФ в Азовском и Черном морях».

По словам эксперта, Зеленский прекрасно понимает, что у России имеется вооружение, способное сбить «Нептун» даже раньше, чем Киев его запустит. Однако у президента Украины совсем другая цель. Ему важно показать народу страны хоть какие-то успехи на фоне скатывания государства в пропасть.

Кнутов заявил, что в случае применения «Нептуна» против РФ Украина столкнется с очень серьезными последствиями, которые станут для нее катастрофой. Поэтому Зеленскому все же стоило хотя бы раз подумать, прежде чем озвучивать угрозы, не имеющие под собой оснований.