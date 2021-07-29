Проект «Вагнергейт» от исследовательской группы Bellingcat, премьера которого уже несколько раз переносилась, рано или поздно увидит свет. Однако его итоговый вариант будет сильно отличаться от первоначального, считает военный эксперт Борис Рожин.

29 июля «расследователи» Bellingcat обещали выпустить свой фильм, посвященный событиям годовой давности в санатории «Белорусочка» под Минском. Там была задержана группа из 33 россиян — бывших ЧОПовцев и ополченцев Донбасса, — которую Служба безопасности Украины тайно завербовала для «работы» за рубежом.

На деле же самолет с россиянами, которым обещали заработок то ли в Сирии, то ли в Ливии, планировали посадить под любым надуманным предлогом в Киеве. Там «солдат удачи» выдали бы за отряд «ЧВК Вагнера», а затем отправили под суд.

В последний момент, впрочем, план был сорван. И сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко подозревают в срыве Владимира Зеленского, которого сейчас пытаются обвинить в госизмене.

По мнению Бориса Рожина, именно от Зеленского и его навыков переговорщика будет зависеть то, каким публика увидит итоговый вариант «Вагнергейта».

«Bellingcat как структура, связанная с британскими спецслужбами, вынуждена следовать в определенном политическом русле, которое связано в свою очередь с контактами Зеленского с разведкой МИ-6. Они даже анонсировали фильм, который должен был рассказать про утечки о «вагнеровцах» из окружения Зеленского, а Гордон назвал его «ядерной бомбой», — напомнил Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сейчас у Британии есть рычаг давления на украинского лидера, которому придется договариваться с Ми-6, чтобы остаться у власти.

«Официальный Киев сейчас пытается всеми способами от этой истории дистанцироваться, потому что она слишком токсичная и чревата дискредитацией определенных кадров в окружении Зеленского. И тут все будет зависеть от того, договорится Зеленский с Великобританией или не договорится. Если мы что-то и увидим, то, думаю, это будет смягченный по отношению к Зеленскому вариант», — заявил эксперт.

Как бы то ни было, «Вагнергейт» рано или поздно выйдет. Однако его содержание совершенно точно не будет соответствовать тому, что планировали авторы.

«Они уже не могут его не выпустить, потому что фильм был анонсирован; но то, что выйдет — это будет другой вариант фильма, не тот, что они хотели. Там что-то будет приглажено и отрезано — подчинено текущей политической повестке. И говорить о том, что там будет объективная версия событий, не приходится», — полагает военный эксперт.