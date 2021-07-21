читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ракеты 77Н6-Н, в кулуарах называемые «ядерными дротиками», помогут существенно расширить функциональность российских зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей». С ними комплекс сможет уничтожать вражеские цели на рекордной высоте, сообщил военный аналитик Сергей Андреев.

По его словам, Россия засекретила все детали разработки «ядерных дротиков», однако кое-какие характеристики все же утекли в Сеть. И они впечатляют.

Противоракета 77Н6-Н предназначается для уничтожения баллистических мишеней вне пределов земной атмосферы. Также она сможет поражать боевые блоки снарядов потенциального противника на высоте более 165 километров. Это – настоящий мировой рекорд, так как ни один аналог не способен забираться настолько высоко.

Еще одно преимущество «ядерных дротиков» – способность уничтожать сразу несколько целей всего одним ударом. Благодаря этому С-500 сможет уничтожать целые группы военных спутников или космических челноков с ядерным вооружением на борту.

Вам может понравиться

На МАКС-2021 Россия продемонстрирует новые авиационные ракеты повышенной эффективности

Широко разрекламированный однодвигательный самолет не будет единственным экспонатом от России на авиасалоне МАКС-2021. Кроме того, РФ покажет новые виды ракетного вооружения. Среди которых выделяются боеприпасы С-13Б. Эти ракеты разрабатывались специально

Military Watch: Появление С-500 на Курилах изменит правила игры в сторону России

Споры вокруг Курильских островов в самом скором времени прекратятся раз и навсегда, пишут военные эксперты американского издания Military Watch. Они поясняют, что Россия разместит на спорной территории свои новейшие комплексы

Польских экспертов возмутила стоимость одного часа эксплуатации F-35

Польская компания GAO подсчитала стоимость одного часа использования истребителя F-35 и сделала вывод, что полет в космос обойдется гораздо дешевле. Так, в ходе расчетов выяснилось, что в Соединенных Штатах час
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 июля – переменная облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 21 июля – пасмурно, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 июля – переменная облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 июля – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 21 июля – переменная облачность, до 37 °C | Подольск: погода, 21 июля – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 21 июля – ясно, до 37 °C |