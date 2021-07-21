Ракеты 77Н6-Н, в кулуарах называемые «ядерными дротиками», помогут существенно расширить функциональность российских зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей». С ними комплекс сможет уничтожать вражеские цели на рекордной высоте, сообщил военный аналитик Сергей Андреев.

По его словам, Россия засекретила все детали разработки «ядерных дротиков», однако кое-какие характеристики все же утекли в Сеть. И они впечатляют.

Противоракета 77Н6-Н предназначается для уничтожения баллистических мишеней вне пределов земной атмосферы. Также она сможет поражать боевые блоки снарядов потенциального противника на высоте более 165 километров. Это – настоящий мировой рекорд, так как ни один аналог не способен забираться настолько высоко.

Еще одно преимущество «ядерных дротиков» – способность уничтожать сразу несколько целей всего одним ударом. Благодаря этому С-500 сможет уничтожать целые группы военных спутников или космических челноков с ядерным вооружением на борту.