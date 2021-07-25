Очередные испытания американской противоракетной системы Aegis завершились провалом. Четыре стандартные ракеты класса 6 Dual II сбили только одну из двух баллистических целей, что нельзя считать удовлетворительным результатом.

Агентство по противоракетной обороне при Минобороны Соединенных Штатов заявило, что первая цель на учениях вблизи Гавайских островов была уничтожена успешно. А вот подтвердить попадание по второй баллистической мишени чиновники не смогли.

Они практически на ходу нашли оправдание провалу, сообщив, что это были первые испытания, на которых корабль, оснащенный системой Aegis, попытался сбить сразу две цели, имитирующие баллистические ракеты.

Напомним, что ранее на Гавайях проводились испытания новых противоракет, которые тоже завершились неудачей. Тогда пришлось откладывать тестовые пуски из-за того, что ракета не захватила цель.