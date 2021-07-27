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Сотрудничество Украины и Турции носит сугубо деловой характер и не является военным партнерством. Поэтому у России нет никаких поводов для беспокойства считают эксперты Константин Сивков и Алексей Подберезкин.

Доктор военных наук Сивков поясняет, что ни беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2», ни обещанные Киеву корветы не представляют угрозу для России. Первые хоть и хорошо проявили себя в Нагорном Карабахе, все же являются вспомогательным, а не основным оружием. Вторые же вряд ли справятся с российскими кораблями, так как судостроительная отрасль в Турции не так хорошо развита, как в РФ.

Подберезкин, возглавляющий Центр военно-политических исследований МГИМО, уверен, что для Турции торговля с Украиной – это просто бизнес. Она никак не влияет на отношения Анкары с Москвой, которые в последнее время остаются ровными и стабильными. Кроме того, корветы из Турции не могут сравниться с российскими кораблями по мощи, а «Байрактары» не пройдут ПВО РФ. Поэтому никакой угрозы все это не представляет.

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