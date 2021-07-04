Гвардейская танковая армия Западного военного округа начала подготовку к совместным российско-белорусским маневрам «Запад-2021», которые стартуют в сентябре. Предварительные тренировки танкисты проводят неподалеку от Нижнего Новгорода на полигоне Мулино.

Напомним, что начало учений намечено на 10 сентября. В них будут принимать участие не только танковые подразделения, но и мотострелковые и прочие сухопутные части. Кроме того, РФ задействует в учениях авиацию.

Ранее американские высокопоставленные военные заявляли, что учения «Запад-2021» представляют угрозу для соседних с Белоруссией государств. Они также отмечали, что Россия проводит подобные маневры «непрозрачно», скрывая цели и задачи.

При этом НАТО прямо сейчас проводит в Черном море учения «Си Бриз-2021», в которых принимают участие более 5000 военнослужащих из 32 государств.