Балтийский флот провел учения экипажей бронетранспортеров, в программу которых включили стрельбы на воде. Пресс-служба ЗВО поясняет, что главной целью маневров является отработка действий по управлению БТР-82 на море, а также по форсированию водных преград.

При этом недостаточно просто преодолевать такие препятствия. В этот момент необходимо еще и вести огонь. Такие учения дают возможность экипажам приобрести и развить требуемые навыки и отработать взаимодействия как с другими экипажами, так и с десантными группами, привлеченными к маневрам.

Балтийский флот задействовал в учениях 200 военнослужащих, а также 50 экипажей бронетранспортеров. Известно, что маневры разделены на несколько этапов, на каждом из которых бойцы будут приобретать новые навыки.